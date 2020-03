Bjorn Engels na verloren finale: "Ik dacht dat ik gescoord had"

Het had niet veel gescheeld of de finale van de Carabao Cup tussen Aston Villa en Manchester City eindigde op verlengingen/strafschoppen. Net voor tijd kreeg onze landgenoot Bjorn Engels een kopkans die City-doelman Bravo tot het uiterste dreef.

"Ik dacht echt dat ik gescoord had", zegt Bjorn Engels op de clubwebsite van Villa. "Ik zag de bal niet goed komen door Walker, maar toen ik hem raakte dacht ik dat hij zou zitten. Het was een geweldige save van Bravo."

Engels was de enige Belg die aan de aftrap kwam in de finale van de Carabao Cup. Kevin De Bruyne startte op de bank voor City maar mocht op het uur invallen.

Aston Villa was heel dicht bij een comeback nadat het 2-0 achter stond via goals van Aguero en Rodri. Nog voor de rust kon ex-Genk aanvaller Samatta de aansluitingstreffer maken. Maar gelijk werd het niet meer. "We hebben wat pech gehad. Ik geloofde echt in een comeback. We waren mentaal ongelooflijk sterk om bijna terug te komen nadat we twee goals achter stonden op een halfuur tegen één van de beste teams ter wereld", zegt Engels nog.