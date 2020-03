BREAKING: KV Oostende ontslaat trainer Van Wijk

KV Oostende stopt de samenwerking met hun trainer Dennis Van Wijk, dat heeft de club zonet bekendgemaakt. Hij moest de club uit de degradatiestrijd naar de middenmoot brengen maar met nog twee speeldagen staat KVO voorlaatste op 2 punten van degradatie.

Dennis Van Wijk werd op 31 december aangesteld bij KV Oostende na het plotse vertrek van Kare Ingebrigtsen naar Cyprus. Maar 2 maanden zit het er dus al op voor Van Wijk bij Oostende.

Op hun website geeft KVO bij monde van voorzitter Frank Dierckens meer uitleg bij het ontslag: "We waren er van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. Iemand die de focus legde op hard werken en discipline. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we slechts 4 op 21 behaalden."

Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet bekend. Dierckens liet wel al weten dat het nu vooral aan de spelers is: "Het is nu aan de spelersgroep om in de laatste twee matchen alles op alles te zetten om zo het behoud te verzekeren. We rekenen alvast op de steun van de supporters om zaterdag voor een kolkende sfeer te zorgen. Allemaal samen moeten we er honderd procent voor gaan."