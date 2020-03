"Dan voel je dat je naast alles grijpt": Francky Dury legt uit waar het verkeerd is gelopen voor Zulte Waregem dit seizoen

Zulte Waregem zal ook dit jaar niet in play-off 1 spelen. Dat is na de puntendeling tegen KV Kortrijk ook mathematisch een feit. Coach Francky Dury weet waar het is fout gelopen.

De heenronde van Zulte Waregem was eigenlijk best prima. Bovendien wist Essevee zich ook te plaatsen voor de halve finales van de Beker van België tegen Club Brugge. Maar in enkele cruciale weken na Nieuwjaar liep het verkeerd. "We konden strijden om play-off 1 én om de Beker van België. En toen begon de tweede ronde, met een zwaar programma en die wedstrijd tegen Genk. We hebben in een week veel verspeeld, door te verliezen van Club Brugge én van Charleroi." Mentaal en fysiek klopje "Dan voel je dat je naast alles gaat grijpen en krijg je zowel fysiek door de vermoeidheid als mentaal een klop." Een tik waar Essevee niet snel genoeg heeft kunnen herstellen, getuige de resultaten tegen onder meer Oostende, Moeskroen en nu ook Kortrijk. Exit play-off 1 dus. "Ach, daar waren we eigenlijk al niet meer mee bezig. We wisten dat het heel erg moeilijk zou worden en wilden gewoon de laatste drie wedstrijden nog zoveel mogelijk punten pakken voor de supporters."