Het gaat van kwaad naar erger voor ex-speler van Liverpool: contract bij Turkse club na 13 wedstrijden verbroken

Het gaat van kwaad naar erger voor Daniel Sturridge. De aanvaller speelde sinds deze zomer voor Trabzonspor, maar het contract van de Engelse aanvaller is met wederzijdse toestemming verbroken.

Daniel Sturridge speelde in het verleden voor Manchester City, Chelsea, Liverpool en West Bromwich Albion, maar de laatste jaren loopt het minder voor de Engelse aanvaller. Nu is hij een vrije speler nadat zijn contract met wederzijdse toestemming werd verbroken bij Trabzonspor.

Sturridge kwam in de zomer aan bij de Turkse club en hij tekende een contract van drie seizoenen. Na 13 wedstrijden is hij dus opnieuw een vrije speler. Hij kan nu pas bij een ploeg tekenen als de transfermarkt open is. Hij zou nog naar de MLS kunnen, want daar is de transfermarkt open tot begin mei.