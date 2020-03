Goals weggeven en kansen missen: waarom er muziek in Zulte Waregem en Kortrijk zit, maar play-off 1 te hoog gegrepen is

Zulte Waregem en KV Kortrijk maakten er een aangenaam kijkstuk van aan de Gaverbeek. In een wedstrijd met meer dan twintig kansen werd het uiteindelijk 2-2. Er zaten kiemen in van positiviteit, maar ook verklaringen waarom het een seizoen van net niet is voor beide teams.

Zowel voorin als achterin valt er wel wat te zeggen. De kansen die Mboyo en Moffi aan de ene kant en Larin en Dompé aan de andere kant allemaal misten? Bijwijlen echt wel onbegrijpelijk.

"We schoten onszelf in de voet door al die kansen te missen", vond Yves Vanderhaeghe. "De efficiëntie voor doel was nergens, maar gelukkig kwamen we nog langszij in de laatste minuut. Maar we moeten eerlijk zijn: Zulte Waregem heeft ook kansen gehad, dus we komen hier nog goed weg.

Weggeefgoals

Naast de efficiëntie voorin, valt er ook aan de overkant wel wat te zeggen. De manier waarop de vier doelpunten tot stand kwam? Tot vier keer toe misschien wel iets te makkelijk allemaal. "We gaven die goals echt te makkelijk weg", vond Kristof D'Haene.

En dat vonden ze ook bij Essevee na de gelijkmaker: "Het is niet de eerste keer dat we op die manier doelpunten slikken, daar gaan we eens moeten naar kijken", aldus Sandy Walsh. "De ontgoocheling is groot, dit voelt als een verlies."