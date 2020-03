Vader van speler nieuwe trainer van KVO?

Volgens Het Nieuwsblad zou Kurt Bataille grote kans maken om trainer te worden van KV Oostende tot het einde van het seizoen. Kurt is de vader van Jelle, speler bij KVO.

Kurt Bataille is momenteel beloftencoach bij KVO, maar was in 2007 ook even hoofdtrainer. Toen nam hij over van... Dennis Van Wijk. Zal de geschiedenis zich herhalen? Bataille is ook ex-speler van De Kustboys dus hij kent het huis goed. Ook in de spelersgroep zal hij één iemand goed kennen: zijn zoon Jelle is namelijk titularis in het middenveld bij KVO.

Maar ook Franky Van der Elst kan de nieuwe coach worden tot het einde van het seizoen, al lijkt die kans kleiner. De huidige assistent heeft eerder al gezegd dat zijn ambitie niet ligt bij het hoofdtrainersschap.

Het zal hoedanook waarschijnlijk iemand van binnen de club zijn. KVO lijkt geen zin te hebben om een nieuwe hoofdcoach aan te stellen voor de resterende twee wedstrijden (en mogelijk play-off 2).