Oostende voelt de druk en doet supporters een geste

Als je de geest van het degradatiespook ziet moet je inspanningen leveren om je fans naar het stadion te laten komen, dat is ook bij KV Oostende duidelijk geworden. Na de winst van Cercle tegen AA Gent staan 'De Kustboys' voorlaatste en willen ze een vol huis tegen Racing Genk.

Iedereen die afgelopen weekend de verplaatsing naar Antwerp maakte, krijgt namelijk een gratis duo-ticket, ook fanclubleden krijgen zo'n duo-ticket. Oostende wil duidelijk niets aan het toeval overlaten en een volle Versluys Arena voor een cruciaal duel tegen Racing Genk.

KVO is niet aan zijn proefstuk toe want afgelopen weekend legde club nog gratis bussen in naar Den Bosuil om zoveel mogelijk supporters in het uitvak te hebben in de wedstrijd tegen Antwerp. Dat mocht evenwel niet baten want Antwerp won met 3-0 van Oostende.