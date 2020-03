Beerschot-fans stellen zich vragen bij aanstelling Boucaut, die wel hulp krijgt van de VAR

Op de sociale media is het bij de Beerschot-fans al sinds gisteren onrustig. Met de finalewedstrijden voor de boeg heeft de KBVB de aanduiding van de scheidsrechters bekend gemaakt. Dat het Alexandre Boucaut wordt voor zondag valt bij de Ratten niet echt in goede aarde.

De voorgeschiedenis ligt nog bij elke Beerschot-fan in het geheugden. Twee jaar geleden speelde Beerschot ook de finalewedstrijden, toen tegen Cercle Brugge. Na een goal van Tom Van Hyfte leek Beerschot op weg naar 1A, maar toen kreeg Cercle een penalty na een overtreding van Arjan Swinkels op Xavier Mercier. Die werd zwaar gecontesteerd, maar Irvin Cardona trok er zich niets van aan.

Met VAR

De aanduiding van Boucaut is dus toch wel ongelukkig te noemen, want het zorgt voor commotie nog voor de wedstrijd is begonnen. Er staat hem ook geen makkelijke taak te wachten, want hij zal waarschijnlijk heel wat over zich heen krijgen. Langs de andere kant is het logisch dat het Referee Department zijn meest ervaren scheidsrechter de eerste finalewedstrijd laat fluiten.

Boucaut heeft al heel wat watertjes doorzwommen en is de oudste van het professioneel scheidsrechtergilde. Hij krijgt in ieder geval hulp van de VAR. In 1B wordt er normaal geen VAR gebruikt, maar voor de finalewedstrijden wordt er een uitzondering gemaakt.