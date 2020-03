Keepersprobleem bij KV Mechelen? Castro treedt in de voetsporen van Preud'homme!

De 37-jarige doelman speelde voor de blessure van Thoelen maar één wedstrijd: op speeldag vier. Zijn vorige optreden was zelfs van speeldag drie van het afgelopen seizoen geleden.

Castro moest zich tegen de Buffalo’s nog twee keer omdraaien en in de volgende twee wedstrijden samen vijf keer. Nu hield hij echter drie keer op rij de nul, waardoor KVM play-off 1 al kan ruiken.

Het is van 1991 geleden dat Mechelen nog eens drie wedstrijden op rij de nul kon houden in de Jupiler Pro League. Michel Preud’homme hield toen zelfs vijf keer op rij zijn netten schoon.

3⃣ | @StatsPerform



KV Mechelen boekte voor het eerst in 29 jaar drie opeenvolgende clean sheets in de #JPL.



In 1991 wist Michel Preud’homme 5 wedstrijden na elkaar de netten schoon te houden.#STVKVM pic.twitter.com/M6Epaj4xEZ