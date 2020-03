Cercle Brugge heeft de wind in de zeilen, wie heeft de slechtste papieren om te degraderen en wat is nog mogelijk?

Cercle Brugge heeft de wind in de zeilen na een 12 op 12, terwijl KV Oostende (1 op 12) en Waasland-Beveren (0 op 12) er plots veel minder goed voorstaan. Wie zal uiteindelijk degraderen?

Als twee of drie ploegen uit het rijtje Cercle Brugge, KV Oostende en Waasland-Beveren aan het einde van de rit uitkomen op hetzelfde puntenaantal (in de praktijk 26, 24, 23 of 22 punten), dan staat Cercle Brugge er dankzij de gewonnen wedstrijden het beste voor en Waasland-Beveren door het doelsaldo het slechtste.

Er liggen nog heel wat scenario's op tafel voor zaterdag 7 maart én zondag 15 maart, waarbij er nog heel wat mogelijk is voor de drie ploegen.

Cercle Brugge (23 punten, 7 zeges)

Cercle Brugge heeft ondertussen 23 punten. Als het nog een zege pakt tegen Club Brugge (uit) of Oostende (thuis) is het altijd zeker van de redding op basis van het aantal gewonnen wedstrijden.

Als KV Oostende niet wint van KRC Genk op speeldag 29, heeft het bovendien zelfs aan een gelijkspelletje genoeg tegen de Kustboys op de slotspeeldag.

KV Oostende (22 punten, 6 zeges, doelsaldo -27)

Ook voor de Kustboys zou een puntendeling op de slotspeeldag genoeg kunnen zijn om de redding te mogen vieren.

Als ze iets kunnen rapen tegen KRC Genk zouden ze er sowieso beter voor staan op die slotspeeldag, maar enkel als Waasland-Beveren minstens 4 op 6 pakt moeten de Kustboys naar Cercle Brugge kijken.

Waasland-Beveren (20 punten, 5 zeges, doelsaldo -38)

Aan twee gelijke spelen heeft Waasland-Beveren nooit genoeg om voorbij KV Oostende te raken, dus moet er minstens een keertje gewonnen worden in Moeskroen of thuis tegen KAA Gent.

Drie op zes is bovendien onvoldoende als KV Oostende een puntje zou pakken tegen KRC Genk of in en tegen Cercle Brugge.