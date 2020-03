🎥 Origi en Liverpool lijden bij Chelsea na blunder van doelman tweede nederlaag op rij en liggen uit FA Cup

Het Liverpool van Divock Origi is aan een waanzinnig seizoen bezig in Engeland, maar beleeft nu even niet zijn fijnste moment. Het leed pas nog zijn eerste competitienederlaag op het veld van Watford. In de FA Cup gingen de Reds nu ook onderuit op Stamford Bridge.





