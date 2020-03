Club Brugge wacht nog steeds op eerste spitsengoal van 2020

Club Brugge boekte na Nieuwjaar een 18 op 24. Van de vijf overwinningen waren ze allemaal met een goal verschil en van de tien gemaakte doelpunten kwam er niet een van een aanvaller.

Het verhaal van de Champions League-campagne van Club Brugge, dat drie gelijke spelen behaalde en drie keer verloor: 'er zat meer in, maar dan hadden we meer met de kansen moeten doen'. Tijdens de wintermercato corrigeerde Club en het haalde de portefeuille boven voor Michal Krmencik, een garantie op doelpunten.

Rits, Balanta en Vanaken

Voorlopig nog niet, maar bij zijn collega's in de Brugse aanval -Openda, Schrijvers, Okereke- wil het ook maar niet lukken. Emmanuel Dennis zorgde na Nieuwjaar voor de enige spitsengoal van blauw-zwart: de openingsgoal in de 1-1 tegen Manchester United. In de competitie en de Beker van België bleven spitsengoals uit. Voor het overige kwamen de doelpuntenmakers uit andere linies.

Mats Rits kroonde zich tegen Waasland-Beveren en Racing Genk tot matchwinnaar, Eder Balanta tegen Charleroi. Middenvelders die goed bij schot zijn! Hetzelfde geldt voor Hans Vanaken. Hij was nog maar pas tot Gouden Schoen verkozen of hij loodste Club in de eerste match na Nieuwjaar naar een zege in het Astridpark. Twee goals maakte de Limburger, zijn eerste was van fantastische makelij. Tegen Antwerp was zijn goal betwistbaar, maar het was wel de enige van de match.

Club verliest niet

Wat Club van de andere ploegen onderscheidt is dat ze het achterin goed gesloten houden. Winnen ze niet, dan verliezen ze ook niet (0-0 tegen Standard en Charleroi). De verdedigers zorgen er niet alleen voor dat de ploeg nauwelijks tegengoals slikt. Zelf weten ze de weg naar doel ook te vinden. Deli en Ricca stonden nog aan het kanon in de 2-2 tegen Kortrijk.

Zonder scorende spitsen is Club Brugge er toch in geslaagd om van de concurrentie uit te lopen. De jongens voorin scoren dan wel niet, wegen op een verdediging doen ze nog steeds. Vandaar ook de vaak late (winnende) treffers tegen vermoeide tegenstanders.