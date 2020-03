Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 14 van de tweede periode kozen we in doel voor Mike Vanhamel. Hij pakte een paar keer uit met een goede redding en zette zijn team zo definitief op weg naar de promotiefinales.

Verdediging

In de verdediging posteren we drie mannetjes deze week. Maxime Biset hield zich kranig bij Westerlo in een zure nederlaag, terwijl Frans opnieuw dé man van de Mannekes was. Rechtsachter El Banouhi was erg belangrijk voor Union met heel wat aanvallende impulsen.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Mehlem (Union) en Dom (Beerschot) als controleurs. Kilian Overmeire was dan weer de beste man op het veld namens Lokeren in misschien wel de laatste match van de Waaslanders. Brebels maakte indruk voor Lommel, Nielsen vond zijn beste vorm terug voor Union.

Aanval

Voorin kozen we voor Joachim, die twee keer scoorde als invaller voor Virton en zo de drie punten wist binnen te slepen. Ook Noubissi (Beerschot) lijkt op tijd in vorm voor de promotiefinales.

Dat levert dan onderstaand elftal op: