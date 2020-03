🎥 Jij daar, Zlatan? Middenvelder van Ierse eersteklasser scoort wereldgoal, FIFA spreekt van kandidaat voor Puskás Award

Afgelopen weekend scoorde de Brit de 1-1 in de competitiewedstrijd tegen Shamrock Rovers. Hij ramde een hoekschop fenomenaal in de winkelhaak. Wij dachten meteen aan een zekere Zlatan Ibrahimovic.

Intussen pikte ook FIFA het doelpunt al op en noemt het een kandidaat voor de Puskás Award. Het filmpje is intussen bijna vijf miljoen keer bekeken.

😱 A potential candidate for the #Puskas Award?



👏 Take a bow, Jordan Flores



🚀 Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX