"Voor Club Brugge is er slechts één realiteit: de landstitel, ook wel '30 miljoen euro' genoemd"

Het Europese avontuur van de Belgische ploegen zit erop. Vooral Philippe Clement oogstte kritiek voor de manier waarop hij Club Brugge presenteerde tegen Manchester United. Aad De Mos kan de coach begrijpen.

Het blijft toch een vraag die ook op onze lippen zal blijven branden: wat als Philippe Clement tegen Manchester United twee keer zijn sterkste elftal had opgesteld? Vooral in de heenwedstrijd op Jan Breydel liet blauw-zwart de kansen liggen.

Aad De Mos kan de denkwijze van Clement wel snappen. De Nederlander trekt zelfs meteen de vergelijking met AFC Ajax. De Ajacieden botsten - ook al niet met hun sterkste elftal - op het Spaanse Getafe.

“Club en Ajax verkondigen dan wel internationale ambities”, aldus De Mos in Het Laatste Nieuws. “Maar uiteindelijk is er voor hen slechts één realiteit: de landstitel. Ook wel ‘30 miljoen euro’ genoemd.”

De Mos doelt natuurlijk op het rechtstreekse ticket en vooral de jackpot van de Champions League die wacht bij een landstitel. “Voetbal is commercie. Dat mogen we niet vergeten. Kan je het Brugge en Ajax kwalijk nemen dat vroeg of laat alles moet wijken voor het geld dat aan zo’n titel plakt?”

“Ik geloof zelfs niet dat ze bij Club Brugge echt wakker liggen van de Beker van België”, doet De Mos er als afsluiter nog een schepje bovenop. Het is een leuk extraatje, maar de titel pakken is een must. Hetzelfde geldt voor Ajax. Het is een tweesnijdend mes.”