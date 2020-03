Custovic: "Oostende verdient het om in eerste te blijven" en "Revanche op Waasland-Beveren?"

Adnan Custovic werd woensdagvoormiddag officieel voorgesteld als 'nieuwe' coach van KV Oostende. De club waar hij tot juni 2018 al aan de slag was.

De Bosniër was nadien bijna een jaar aan de slag bij degradatieconcurrent Waasland-Beveren. Daar werd hij eind augustus ontslagen. Nu staat Custovic dus opnieuw aan het roer bij KVO. Binnen drie dagen volgt al een wedstrijd tegen Racing Genk.

“Ik heb niet de tijd om tactisch en fysiek veel bij te schaven”, noteerde Het Laatste Nieuws uit de mond van Custovic. “Maar nu is vooral het mentale aspect belangrijk. Je kan wel accenten leggen, maar het voornaamste is dat de hoofden van mijn spelers leeggemaakt worden.”

“KVO is de club waar ik van hou, ze verdienen het om in eerste klasse te blijven. Dit is de club waarmee we mooie momenten hebben meegemaakt in play-off 1 en in de Europa League tegen Marseille.”

“Of ik revanche wil nemen op Waasland-Beveren na mijn ontslag daar? Ik ben geen rancuneus persoon en wens iedereen het beste. Alleen heb ik er alle vertrouwen in dat we ons straks zullen redden.”