Nacer Chadli nu wel helemaal klaar om te spelen

Goed nieuws voor Frank Vercauteren. De trainer van Anderlecht kan op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie waarschijnlijk een beroep doen op Nacer Chadli.

In principe had Nacer Chadli vorige week al zijn rentree kunnen maken, maar de flankspeler werd vlak voor het weekend ziek. De Rode Duivel was toen net hersteld na een kuitblessure die hem een maand aan de kant hield. De huurling van Monaco stond dinsdag weer op het trainingsveld meldde Het Nieuwsblad. Tegen Zulte Waregem is hij dus weer inzetbaar.

Anderlecht heeft nog een waterkans op deelname aan play-off 1, maar het heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Een zes op zes tegen Zulte Waregem en STVV is aangewezen, maar als KV Mechelen zaterdag van Eupen wint is het voorbij.