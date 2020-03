🎥 Schitterende beelden! Antwerp FC laat fans meegenieten van nieuwe Tribune 4 in een héél leuk filmpje

Het Bosuilstadion ondergaat momenteel een tweede metamorfose. Tribune 4 is namelijk in volle opbouw. En het gaat goed vooruit!

De Bosuil is niet langer de bouwval die het enkele seizoenen geleden nog was. Na de bouw van Tribune 1 is de Great Old momenteel Tribune 4 aan het bouwen.

En het gaat goed vooruit. De oudste club van het land is dan ook terecht trots over het geleverde werk.