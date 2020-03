Nieuwe vergadering over TV-contract en Antwerp: kleine clubs niet uitgenodigd

De televisierechten vormen momenteel het grootste discussiepunt binnen de Pro League. Dinsdag werd er vergaderd over het weerspannige Antwerp, maar witte rook is er vooralsnog niet.

De meerderheid binnen de Pro League bereikte een akkoord over de verdeling van de mediarechten onder de profclubs, maar Antwerp sloot zich daar niet bij aan. Om tot een oplossing te komen zat de G5 dinsdag samen over het thema. Dat weet Het Laatste Nieuws. De kleine clubs kregen geen uitnodiging voor de gesprekken.

De Pro League hoopt dat er tegen het einde van deze week een akkoord is tussen alle partijen. Een oplossing is geen gemakkelijke opgave. Antwerp wil een groter deel van de koek en wil daarom zijn thuismatchen niet aanbieden. Anderzijds daalt het mediacontract in waarde als de Great Old daar niet in is opgenomen. Minder geld dus voor iedereen.