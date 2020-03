Duitse bekersensatie ging een wilde nacht tegemoet: "Zo veel drinken dat we morgen niet weten welke dag we zijn"

Wie vandaag in de omgeving van het Duitse Saarbrücken, een beetje onder Luxemburg en vlakbij de Franse grens, naar de dag vraagt en je krijgt een compleet verkeerd antwoord. Daar is een verklaring voor...

Dinsdagavond stonden twee van de vier kwartfinales van de Duitse DFB Pokal op het programma en daarin voltrok vierdeklasser FC Saarbrücken een ware stunt. Het hield eersteklasser Fortuna Düsseldorf af in de reguliere speeltijd en de verlengingen en trok in de strafschoppenreeks aan het langste eind.

Doelman Daniel Batz was de absolute held. "Ik heb geprobeerd om alles wat op me afkwam af te stoppen. Al bij al is dat niet slecht gelukt", was hij door het dolle heen bij SkySports. Zijn trainer, Lukas Kwasniok, ging dinsdag nog een stapje verder. "We gaan nu zo veel drinken tot we morgen niet meer weten welke dag het is", wist hij met zijn vreugde geen blijf.