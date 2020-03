Het geheim van Beerschot in de tweede periode? Spelers verklappen: "... want in 1B zijn de kwaliteiten hetzelfde"

26 op 42 pakte Beerschot in de tweede periode. Geen geweldig rapport, maar wel voldoende om de promotiefinale te mogen spelen. Het heeft er nochtans lang niet goed uit gezien voor de Kielse Ratten.

"We hebben veel kritiek gekregen. Ook na de winterstage toen de punten uitbleven. De afgelopen weken hebben we getoond dat het niet voor niets is geweest", konden we dinsdag nog steeds de opluchting in de stem van Tom en Pietermaat horen. Voetballend is het bij Beerschot niet altijd oogstrelend geweest, maar er staats de laatste tijd weer een echt team op het veld. Dat is waar de club mogelijk het verschil heeft gemaakt in de tweede periode.

Team gebouwd

"We hebben de voorbije weken en maanden een erg sterke groep gecreëerd. Daar wilden we ook aan werken. Bij de meeste ploegen is de kwaliteit ongeveer gelijk dus kwam het erop aan van een hecht team te bouwen. Dan heb je ook nog Frans die het bindmiddel is achterin, de goede vorm van Noubissi, Sanusi die uit blessure terugkeert en Tissoudali die op een voor hem ongewone positie uitblinkt." De schakels doen het goed, maar het is pas beginnen draaien als het geheel uitblonk.

"De wil om te winnen is de laatste weken enorm gegroeid", pikte Joren Dom in. "Dat voelde je echt. Iedereen pepte elkaar op. Vanwege de technische staf, maar ook vanwege de spelers. Die nieuwkomers willen iets neerzetten, ze willen niet in 1B blijven. Sinds de trainerswissel is er veel gefocust op positiviteit en individuele gesprekken", besloot hij.