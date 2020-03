Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor riante voorsprong: "Daarom hebben we maar 12 op 30 gehaald in de play-offs"

Als Club Brugge en Gent allebei evenveel punten halen in de twee resterende matchen, dan gaat Club play-off 1 in met een voorsprong van twaalf punten. Na halvering van de punten zijn dat er nog zes. Een evenaring van het record. Anderlecht werd daarmee vlot kampioen, Club kreeg het nog moeilijk.

Dat was in het kampioenenjaar van 2018. Ivan Leko, toen in de dug-out bij Club Brugge, wil zijn voormalige werkgever waarschuwen voor wat er mis kan lopen. "Na een speeldag waren het zelfs negen punten voorsprong. Dan wil je het zo snel mogelijk afmaken, maar dat is erg tricky", liet de Kroaat optekenen in Het Laatste Nieuws.

Die grote voorsprong verklaart waarom we maar 12 op 30 hebben gehaald.

"Zo creëer je namelijk iets dat je niet wil creëren bij je spelers. Met zo'n grote voorsprong wil je opeisen wat je toekomt, maar kan voor een omgekeerd effect zorgen." En dat gebeurde ook. Van de zes matchen die daarop volgde won blauw-zwart er maar een.

Dus geeft Leko een gouden raad. "Doe gewoon normaal. Je moet elke match voorbereiden alsof het een normale competitiematch is. Die grote voorsprong verklaart waarom we dat seizoen maar 12 op 30 gehaald hebben in de play-offs. Alleen met de volgende match bezig zijn en niet verder denken. Anders kan het foutlopen."