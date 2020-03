Lokeren leeft op hoop! Lokale ondernemer wil stamnummer kopen én doorstart maken

Sporting Lokeren zit in financieel heel slechte papieren. De zoektocht van Louis De Vries naar vers geld lijkt een maat voor niets te worden. Al wordt er door plaatselijke ondernemers nog steeds gewerkt.

En dan hebben we het over de groep rond Grondwerken Carpentier. In DIT ARTIKEL lieten we al weten dat de ondernemer uit Lokeren één van de mensen is die de Tricolores wil redden. De volledige schuldenberg overnemen was echter niet mogelijk.

Volgens onze informatie zal Grondwerken Carpentier het stamnummer van Lokeren kopen. Op die manier kan de Wase club een doorstart maken. Voor alle duidelijkheid: de meest realistische optie is een doorstart in de Tweede Amateurklasse.

Redding van stamnummer én jeugdspelers

In dit scenario wordt niet alleen de club, maar ook de jeugd van Lokeren gered. Grondwerken Carpentier hoopt op die manier - en met de steun van meerdere lokale ondernemers - aan een nieuw Lokers succesverhaal te schrijven.