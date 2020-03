Vercauteren moet weer zwaar op beloftenkern leunen voor trainingssessies, Chadli en Verschaeren wel voluit

De blessure-afdeling van Anderlecht zit nog steeds redelijk vol. Op training moet Frank Vercauteren weer diep in de beloftenkern tasten om onderlinge wedstrijdjes te organiseren.

Peter Zulj en Francis Amuzu zijn deze week nog niet te zien geweest op de trainingsfoto's. Met enkel Dejan Joveljic als fitte spits is het nogal lastig om evenwaardige elftallen te bouwen op training. Dus mochten deze week ook Mathis Suray en Niklo Dailly met de A-kern meetrainen.

Verdedigers Zeno Debast en Lucas Lissens (die laatste traint al een tijdje mee, nvdr) mochten ook opdraven. Net als Théo Leoni, middenvelder bij de beloften van Craig Bellamy.

Waar zit Roofe?

Van Pieter Gerkens is er nog steeds geen spoor, net als Adrien Trebel, die eind januari een kleine ingreep aan de knie onderging. Derrick Luckassen en Philippe Sandler zijn nog een tijd out. Zakaria Bakkali is ook nog niet terug en de kuitblessure van Kemar Roofe blijft maar aanslepen.

Wel goed nieuws over Nacer Chadli. Die zou volledig fit zijn en klaar om zaterdag tegen Zulte Waregem te spelen. Hij trainde voluit mee. Ook Yari Verschaeren kan alle oefeningen meedoen.