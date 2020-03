0 op 7! José Mourinho kampt met een penaltyspook in Engeland

Tottenham draait voorlopig een grijs seizoen. Ook in de FA Cup is het intussen uitgeschakeld. De Noord-Londense club verloor de match tegen Norwich na strafschoppen.

Het palmares van José Mourinho oogt erg indrukwekkend in Engeland. Hij heeft namelijk alles al gewonnen. Toch is er iets wat er de voorbije jaren maar niet wou lukken. Woensdag beleefde hij zijn eerste strafschoppenreeks op Engelse bodem met Tottenham, zijn zevende in totaal voor een Engelse club. Alle zeven gingen ze verloren.

Norwich trok aan het langste eind vanop elf meter, mede dankzij specialist Tim Krul. Met Chelsea ging hij zelfs vijf keer kopje onder (in de Champions League, de Europese Supercup, Cummounity Shield en League Cup). Een keer met Manchester United, ook in de League Cup. Nu dus ook in de FA Cup met de Spurs.