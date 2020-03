Beker hier én daar: Rooney kan United niet verrassen, finales in Nederland, Frankrijk en Spanje zijn gekend

In België is het al even duidelijk dat Club Brugge en Antwerp FC de finale van de Beker van België spelen. Ook de buitenlandse bekercompetities lopen op hun einde. Een overzicht.

Derby County 0 - 3 Manchester United The Red Devils hadden geen problemen met het team speler-manager Wayne Rooney. Lukse Shaw en Odion Ighalo (2) zorgden voor de doelpunten in de FA Cup-wedstrijd. #MUFC past and present ⚔️ pic.twitter.com/HiVwkCIVKf — Manchester United (@ManUtd) March 5, 2020 Granada 2 - 1 Athletic Bilbao Athletic Bilbao verloor vanavond dan wel bij Granada, maar mag wel naar de finale van de Copa del Rey. Het wordt in Madrid een Baskisch onderonsje met Real Sociedad. 👏 ¡¡¡Estamos en la final!!! 🔴⚪️



¡El sueño continúa! #BiziAmetsa 💭



💪 GOAZEN ATHLETIC ‼️#GranadaAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/dLhG4Ov5B1 — Athletic Club (@AthleticClub) March 5, 2020 Feyenoord 7 - 1 NAC Breda De finale van de KNVB Beker was nooit ver weg voor Feyenoord. De Rotterdammers namen het in de eindstrijd op tegen FC Utrecht. St. Etienne 2 - 1 Stade Rennais De wedstrijd leek lange tijd op verlengingen af te stevenen, maar in de slotseconden bracht Ryad Boudebouz Saint-Etienne naar het delirium. In de finale wacht PSG.