De Camargo (36) over zijn contractverlenging: "Voel dat ik de ploeg nog veel kan bijbrengen"

De bijna 37-jarige Igor De Camargo heeft donderdag zijn contract bij KV Mechelen verlengd. Een weloverwogen keuze van zowel speler als bestuur, want de Braziliaanse Belg is nog steeds bij de top van de kern qua fysieke paraatheid. "Ik teken niet bij om uit te bollen hé", verzekert hij.

De Camargo heeft standvastigheid gevonden bij Malinwa. “KV is een levendige club met ambitie en ­traditie. Daar ben ik altijd naar op zoek geweest in mijn carrière”, zegt hij in GvA. “Kijk naar dit prachtige stadion en naar de volle ­tribunes, hier valt steeds iets te beleven. Zelfs in tweede klasse was het volle bak. Ik heb het gevoel dat we een heel mooie toekomst tegemoet gaan.”

Dit contracht hoeft zelfs niet zijn laatste te zijn, want hij voelt zich nog steeds top. “Ik besteed meer dan ooit aandacht aan mijn lichaam, dat is mijn werkinstrument. Ik voel dat ik de ploeg op dit niveau nog veel kan bijbrengen. Ook door mijn ervaring ter beschikking te stellen van jonge spelers. Zij kunnen altijd bij me terecht in de kleedkamer.”