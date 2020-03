Frédéric Duplus (OHL): "Mentale aspect wordt doorslaggevend; onze leidersfiguren moeten ons helpen"

Beerschot begint na een sterke eindspurt in periode twee vol vertrouwen aan de promotiefinales tegen OHL. De Leuvenaren lieten het de tweede periode al te vaak afweten, maar beseffen maar al te goed dat het nu echt money time wordt.

Op de persbabbel van vrijdagmiddag blikte OHL-aanvoerder Frédéric Duplus vooruit naar de heenwedstrijd van zondag op het Kiel. "Het klopt dat we in de tweede periode een heleboel (30) tegendoelpunten moesten incasseren."

"Ook de recente een op twaalf oogt niet fraai. Toch hechten we daar niet al te veel belang aan. Vaak kwamen we met een onuitgegeven elftal aan de aftrap. Uiteraard hadden we het liever anders gezien. De beleving en intensiteit van zondag en volgende week zaterdag zullen totaal anders zijn."

Dat de Leuvenaren onder druk zullen komen staan in deze twee wedstrijden, beseft Duplus. Toch beschikt zijn ploeg over een zeer belangrijk wapen. "We hebben veel leiders in onze ploeg. Die moeten ons helpen in deze twee finales. Deze groep is klaar, we zijn al lang klaar."

Waarop Vincent Euvrard, de T1 van OHL, nog toevoegt: "Bij Beerschot vertellen ze dat zij de ploeg hebben, en wij de spelers. Ik denk niet dat Beerschot daar een al te goed beeld van kan hebben. Ik garandeer: deze ploeg werkt hard als een grote groep. Er is geen enkel probleem wat dat betreft."