"Alle boeren zijn homo", twee boetes (?) voor Vereniging, Club toont duidelijk spandoek én mooi moment voor Miguel Van Damme

Club Brugge en Cercle Brugge nemen het tegen elkaar op in een derby die voor beide ploegen bijzonder belangrijk is. Blauw-zwart kan een nieuwe horde nemen richting titel, de bezoekers konden zich definitief redden.

Op Jan Breydel knallen de beats steevast luid uit de boxen in afwachting van het begin van de wedstrijd en ook 'Seven Nations Army' mocht uiteraard niet ontbreken.

In een leuke en erg lange remix deze week overigens op Jan Breydel. Waarop de bezoekers uit het volgepakte uitvak meteen de zinssnede 'Alle boeren zijn homo's" tot twee keer doe door het stadion deden galmen.

Zelfs hun vuurpijlen zijn in de kleuren van AS Monaco. Tekenend. #clucer pic.twitter.com/rbmpY2ssrZ — Jonathan Charpentier (@Timmermator) March 7, 2020

De voorbije maanden leverde dat al verschillende boetes op aan onder meer Antwerp en Anderlecht, omdat het stigmatiserend werkt tegenover de holebigemeenschap. Als de match delegate voor de wedstrijd al aanwezig was in het stadion, zal dat ook nu het geval zijn. Ook werd pyrotechnisch materiaal aangestoken, tijdens de match werd het lied nog enkele keren gezongen.

Club Brugge deed ondertussen zijn duit in het zakje met een mooi spandoek. "Dit zijn de kleuren van trots, passie en overwinningen", klonk het. Wat later hadden ze in minuut 16 ook een "YNWA Miguel" mee voor Miguel Van Damme, de goalie van Cercle die strijd tegen leukemie. Zo kan het dus ook!