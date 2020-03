Toch actie ondanks moeite Anderlecht, club gaat missen play-off 1 niet compenseren

Het zal een opvallend beeld zijn straks in Anderlecht-Zulte Waregem: achter het doel waar normaal de spionkop zit zal het helemaal leeg zijn. Paars-wit vond voor een groot deel supporters wel een oplossing.

Iets meer dan de helft van de supporters uit de N-vakken werd verdeeld over de rest van het stadion. Toch zal Mauves Army voor de match een actie houden. Zij gaan de spelersbus opwachten in zwarte kledij uit protest dat de club niet tegen de beslissing in beroep ging.

Intussen zijn er bij Anderlecht ook heel wat vragen toegekomen voor compensatie voor het abonnement als play-off 1 niet gehaald wordt. Anderlecht is echter niet van plan om toe te geven. "Supporter ben je in goeie en kwade dagen. In de sport is het normaal dat je kan verliezen en kan winnen", klinkt het bij de club.