Bart Van Zundert over promotiefinale 1B: "Ik denk en hoop dat het voor hen gaat lukken"

Dit weekend starten de promotiefinales in 1B. Beerschot speelt zondag eerst thuis en volgende week zaterdag is het op het veld van OHL te doen. Volgens ex-profvoetballer Bart Van Zundert trekt Beerschot aan het langste eind.

Van Zundert hoopt dat het eindelijk eens gaat lukken voor Beerschot. "De voorbije jaren hebben ze een fantastisch parcours afgelegd. Er werd verwacht dat ze het dit seizoen iets minder gingen doen, maar ze staan er toch maar weer. Ze bewijzen het opnieuw."

Toch denkt Van Zundert dat OHL over iets meer kwaliteit beschikt. "OHL heeft misschien de beste ploeg, maar het moment is er wel voor Beerschot. Noubissi heeft bijvoorbeeld een moeilijk seizoen gehad, maar de laatste weken begint hij wel te scoren. Ik denk en hoop dat het voor Beerschot gaat lukken."

1B

Bart Van Zundert laat zich ook nog even uit over het format van 1B. "Je kan moeilijk met 25 ploegen in 1A spelen hè. Ik vind dat het niveau veel verbeterd is sinds vroeger. Dan waren er bijna geen profclubs in tweede klasse. Het is nu gestructureerder, alleen moeten ze de bedragen wel eerlijker verdelen.