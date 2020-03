Bruno Fernandes ontpopt zich ook tot leider naast het veld bij Manchester United na gelijkspel tegen Everton

Manchester United doet het goed sinds Bruno Fernandes de ploeg heeft versterkt. Ze hebben nog niet verloren met de Portugees en Bruno Fernandes kan met 3 doelpunten en 2 assists ook al aardige statistieken voorleggen.

Bruno Fernandes is sterk begonnen bij Manchester United. Hij is genomineerd tot speler van de maand in de Premier League en hij was al goed voor 3 doelpunten en 2 assists bij de Engelse topclub. De creatieve middenvelder is ook al een publiekslieveling op Old Trafford.

Met zijn laatste actie zal hij nog meer harten winnen bij Manchester United, want na het gelijkspel tegen Everton heeft hij zijn ploegmaats gezegd waar het op stond. Zo zouden enkele spelers tevreden geweest zijn met het gelijkspel, maar Bruno Fernandes dacht er anders over. Hij zou dan ook uitgehaald hebben in de kleedkamer en gezegd hebben dat ze kwaad moesten zijn omdat ze niet hadden gewonnen.