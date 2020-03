Dedecker hard voor 'verpamperde voetballers': "Men maakt geen winnaars meer"

Het is geen man die een blad voor de mond houdt. Jean-Marie Dedecker hield er in zijn periode als judocoach ook spartaanse trainingsmethodes op na, maar het werkte wel. Tegenwoordig worden voetballers "te veel gepamperd" meent hij.

Zo neemt hij het voorbeeld van KV Oostende. "De spelers van KVO vonden dat ze te hard werden aangepakt door Dennis van Wijk... Dat ze te hard moesten trainen... Tja, tegenwoordig zitten voetballers ‘s morgens langer aan de ontbijttafel dan dat ze trainen. Ik overdrijf niet, hé. Die ‘verpampering’ is een westers fenomeen: topsporters kunnen niet meer afzien", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

"Men maakt geen winnaars meer. Ook door het vele geld in het voetbal: de spelers van Cercle Brugge krijgen per punt 300 euro, een premie die tot drie opeenvolgende zeges bij elke overwinning wordt verdubbeld maar wat stelt dat voor tegenover hun vast loon van meer dan 20.000 euro per maand? De trainer is toch geen baas meer. In het voetbal zijn de makelaars nu baas."