Didillon kan Anderlecht hak zetten: "Alle reden om achter Genk te staan"

KRC Genk weet wat het moet doen: zes op zes pakken tegen Oostende en KV Mechelen en ze zitten in play-off 1. Dankzij de transfer van Thomas Didillon hebben ze meer stabiliteit gevonden. De doelman kan moederclub Anderlecht dus een hak zetten.

Didillon beweert wel dat hij niet met revanchegevoelens zit, maar je voelt dat het hem plezier zou doen indien hij wel in de top zes zit en Anderlecht - dat hem opzij schoof - niet. “Ik ben niet rancuneus”, aldus Didillon in Het Nieuwsblad. “Ik wil niet in het verleden leven. Ja, ik heb afgezien bij Anderlecht, maar ik moest de keuzes van de coach aanvaarden. Ook al begreep ik ze niet.”

Didillon is dus gemotiveerd om zijn netten schoon te houden.. “Ik heb alle redenen om achter Genk te staan. Het is Genk dat mij deze kans geeft en mijn loon betaalt. Keeperstrainer Guy Martens maakt van mij een modernere keeper. Eentje die meer anticipeert dan reageert.”