Geeraerd beseft: "Nu hebben we een mirakel nodig"

Het was een troosteloze stoet die de bus aan Le Canonnier opstapte richting Beveren. Bij de Waaslanders weten ze ook dat de kansen op behoud onder vriespunt zijn beland. Trainer Dirk Geeraerd wil de handdoek nog niet werpen, maar is ook realistisch.

Geeraerd rekent op de sportiviteit van Cercle Brugge tegen Oostende. "De situatie ziet er heel benard uit, maar als Cercle voortgaat op zijn elan van de laatste weken, kunnen wij proberen nog iets te forceren tegen Gent."

En zelf winnen tegen Gent? Dat lijkt zelfs nog moeilijker. "Ik heb al eens gezegd dat mirakels niet bestaan, maar we hebben er nu echt wel een nodig om in eerste te blijven. Er zijn al veel voetbalmirakels, dus moeten we alles geven tot de laatste minuut van de laatste dag."