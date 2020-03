Manchester United beleeft hoogdag en haalt het in "Manchester Derby" van stadsrivaal

Manchester United heeft deze avond gewonnen van Manchester City. Het werd 2-0 na doelpunten van Martial en McTominay. Het is al de derde keer dit seizoen dat Manchester United kan winnen van de stadsrivaal.

Manchester City begon snedig aan de partij, maar veel kansen wisten ze niet bij elkaar te voetballen. Manchester United groeide in de wedstrijd en zij kregen wel kansen. Martial was er een paar keer dichtbij, maar de Fransman maakte niet altijd de juiste keuzes.

Na een half uur was het dan toch raak voor Martial. Bruno Fernandes gaf een vrije trap heerlijk mee met de aanvaller en hij trapte de bal in de korte hoek binnen. Ederson zag er bij deze fase niet goed uit. 1-0 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Manchester City was net zoals in de eerste helft op zoek naar een doelpunt, maar David de Gea stond pal op schoten van Foden en Gabriel Jesus. De wedstrijd leek op 1-0 te eindigen, maar in het absolute slot ging Ederson nog eens in de fout. Hij gooide een bal richting Mendy, maar McTominay zat er tussen en de Schot trapte de bal in één tijd binnen.

Dankzij deze 2-0 overwinning doet Manchester United nog volop mee voor een plaats bij de eerste vier. Ze staan vijfde met drie punten achterstand op Chelsea. Manchester City blijft op de tweede plaats