Preud'homme ziet storende factor: "Maar ik denk niet dat we het nog gaan veranderen"

Het enige spectaculaire dat er in de match Standard-STVV zat, was de overtreding van Zinho Vanheusden. Niks om over naar huis te schrijven. Michel Preud'homme herhaalt het al weken: "We ontbreken regulariteit."

"Het was niet goed genoeg in de eerste helft. Er was geen beweging, snelheid en pressing. Daar was ik dus niet tevreden over. Gezien de rode kaart kan ik dat wel zijn over de tweede helft. Het was raar: we waren beter in de tweede dan in de eerste helft. We wilden de nul houden en scoren als we daar de kans toe kregen. Tien dagen geleden was het heel goed, nu niet. We moeten blijven werken aan die regulariteit", aldus Preud'homme.

Preud'homme ziet ook nog een factor die hem stoort. "Het veld helpt ons niet. We hebben een ploeg samengesteld die moet voetballen en de kwaliteit van het veld helpt daar niet bij. Maar ik denk niet dat we het nog gaan veranderen voor de play-offs."