Antiheld van KV Mechelen volledig uit de wind gezet: "Dat is geen enkel probleem"

Nu het einde van de reguliere competitie nabij is, gaat elk foutje zwaar doorwegen. Vraag het maar aan Arjan Swinkels. De gemiste interventie van de Nederlander kostte KV Mechelen de overwinning in de thuiswedstrijd tegen Eupen.

Swinkels draagt ook al een kleine geschiedenis met zich mee op vlak van pijnlijke momenten in bepalende wedstrijden. Met Beerschot speelde Swinkels in 2018 de promotiefinale tegen Cercle en veroorzaakte hij in de terugmatch een weliswaar lichte - maar doorslaggevende - strafschop. Nu zag de huidige KVM-verdediger Eupen gelijkmaken nadat hij naast de bal trapte.

"Dat is geen enkel probleem. Iedereen baalt ervan, niet alleen hij", sust Rob Schoofs. "Hij speelt een geweldig seizoen. Ik ben zeker dat hij er volgend weekend opnieuw zal staan. We winnen en verliezen samen. Ook al hadden we gewonnen, het ging toch aankomen op de laatste match en we gingen nooit in Genk op een punt spelen. Op dat vlak verandert er weinig."

Ook Wouter Vrancken zet Arjan Swinkels volledig uit de wind en legt de oorzaak voor het puntenverlies zelfs niet bij die fase. "Er is niemand die hem iets kwalijk neemt", aldus de trainer van KV Mechelen. "We moesten meer gescoord hebben, dat is alles."