Hellebaut heeft er deze keer vertrouwen in voor 'haar Beerschot': "Beter gevoel dan vorige twee keer"

De spanning stijgt in Antwerpen en in Leuven. Straks staat de eerste promotiematch tussen Beerschot en OHL op het programma. Beerschot-fan Tia Hellebaut heeft er wel een goed oog in.

Na twee keer een zware ontgoocheling ziet ze het de derde keer goedkomen. "Ik denk dat er ook twee keer meer had ingezeten. De eerste maanden van de competitie dit jaar schatte ik het niet zo heel positief in. Het was allemaal heel moeizaam, het vertrowuen zat niet goed. Maar nu is het er wel en zijn we aan het groeien, in tegenstelling tot OHL, dat het de laatste weken moeilijk heeft", zegt ze bij Sporza. Losada heeft de ploeg wel weer vertrouwen gegeven en Beerschot zit momenteel in de flow. "Ik geef ons toch meer kans dan Leuven. Drie keer verliezen na elkaar zou echt niet kunnen. Ik denk ook dat we het echt wel verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt, meer dan de voorbije twee jaren."





Volg Beerschot - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.