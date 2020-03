Pro League overlegt ook over corona en neemt standpunt in over matchen met of zonder fans

Johan Walckiers

Vandaag 16:25 |







Foto: © photonews

De Pro League organiseert, in samenwerking met de KBVB, de voetbalcel en het Ministerie van Volksgezondheid, op donderdag 12 maart een informatievergadering over het coronavirus. Daarin gaan ze de te volgen stappen bespreken. Tijdens deze vergadering zullen de Pro League-clubs de huidige maatregelen bespreken. De clubs zullen ook de mogelijkheid hebben om hun vragen voor te leggen aan viroloog Dr. Van Ranst. Ook de amateurvleugels zijn op deze vergadering uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van de supportersfederatie, de tv-productie en de sportmedia. De Pro League volgt de situatie samen met de relevante experten verder op. Het uitgangspunt voor de Pro League blijft om de wedstrijden te laten doorgaan met de fans in de stadions, in veilige omstandigheden voor iedereen. In samenspraak met de bevoegde diensten en de clubs zal de Pro League de gepaste maatregelen nemen om de juiste omstandigheden te blijven verzekeren



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail