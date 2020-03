Beerschot-spelers vergelijken met vorige finales: "Dan had ik stadion uitgelopen, douche genomen en naar huis gegaan"

Thuis met 1-0 winnen is in een dubbele ontmoeting meestal wel een goede uitslag en die wist Beerschot alvast te behalen. Misschien kan de ervaring de doorslag geven aangezien Beerschot al voor het derde jaar op rij in de finale staat. Denis Prychyenko en Mike Vanhamel vergelijken met vorige edities.

Vorig seizoen bijvoorbeeld was het voor Prychyenko puur focussen op het defensieve aangezien Beerschot een hele tijd met tien stond. Voorbije zondag ondernam de verdediger ook schoten richting doel en één keer dwong hij Henkinet tot een mooie save. "Dat was een schot van goede kwaliteit, hé. Als die bal binnen was gegaan, dan had ik het stadion uitgelopen, een douche genomen en naar huis gegaan", kan er een grapje af.

De club Beerschot op de eerste plaats

Prychynenko bekijkt de promotiestrijd ook wel met een andere insteek dan vroeger. "Ik dacht vroeger: ik ben een 1A-speler, ik moet promoveren, dat staat goed op mijn cv. Nu ligt de focus op de club. Ik wil het niet voor mij persoonlijk, ik wil dat de club opgaat. Ik ben een Beerschot-man. Veel spelers hebben dat."

En de uitgangspositie, hoe vergelijkt hij die met vorige finales? "Twee jaar geleden wonnen we ook met 1-0 de heenmatch. Ik houd de focus. Ik heb niet het gevoel van een overwinning. Ik ga ook niet feesten. We kunnen de afgelopen wedstrijd beter zo snel mogelijk vergeten."

Mike Vanhamel was er vorig jaar voor het eerst bij als Beerschot-speler in de finale. "Dit is anders. Toen speelden we in de thuiswedstrijd tegen Mechelen lang met tien en waren we blij met een 0-0. Dat vonden we toen een goede uitgangspositie. Als we dan één goal maakten, moest Mechelen er twee maken. Nu zal Leuven er dan al drie moeten maken."

Vanhamel rekent er dus op dat Beerschot buitenshuis zal kunnen scoren. "Een uitdoelpunt gaat van belang zijn, van goudwaarde. We gaan ook volgens onze principes blijven spelen. We staan goed in die 3-5-2. Met onze gretigheid en grinta gaan we 95 minuten alles geven."