Zelfs Champions League blijft niet gespaard: topaffiche, met drie Belgen, wellicht achter gesloten deuren

Ook voetbalwedstrijden op het allerhoogste niveau ontsnappen niet aan het onderwerp dat momenteel de wereld beheerst: het coronavirus. Het is weinig waarschijnlijk dat de terugmatch tussen PSG en Dortmund in de achtste finales van de Champions League met publiek kan doorgaan.

Terwijl dit toch een kraker van formaat is. Borussia Dortmund is een topploeg uit de Duitse Bundesliga en stond in 2013 nog in de finale van de Champions League. PSG koestert al jaren torenhoge ambities voor het kampioenenbal, maar ging er reeds al te vaak te vroeg uit. Dortmund won de heenmatch in eigen huis met 2-1.

Gedesinfecteerde stoeltjes

In de Franse krant L’Équipe staat dat er alvast voorzorgsmaatregelen genomen zijn in het Parc des Princes voor de terugmatch. Zo zouden alle stoeltjes gedesinfecteerd zijn. Of dat voldoende is om publiek in het stadion te krijgen, is zeer de vraag. De Franse regering gaat wellicht de maatregel nemen om wedstrijden met meer dan duizend toeschouwers af te gelasten.

Dan zijn er dus slechts twee opties: ofwel de wedstrijd uitstellen ofwel de huidige datum behouden en achter gesloten deuren spelen. Er zou vandaag een definitieve beslissing genomen worden. PSG - Dortmund staat komende woensdag op het programma. Met Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard kunnen er maximaal drie Belgen in actie komen. Ook Valencia - Bergamo gaat wellicht door zonder publiek.