Sébastien Siani zet deur naar terugkeer ex-club op een kier: "Natuurlijk, al hangt het niet alleen van mij af"

Sébastien Siani is momenteel aan de slag bij Ajman Club, een kleine club in de Verenigde Arabische Emiraten. Toch volgt de ervaren defensieve middenvelder onze competitie nog op de voet, zo vertelde hij in een gespek met Voetbalkrant.com.

De 33-jarige Kameroense middenvelder, die nog tot eind juni onder contract ligt in de Emiraten, is nog steeds goed op de hoogte van wat er zich op de Belgische voetbalvelden afspeelt. "Ik probeer alles te volgen via internet, dus ben ik goed op de hoogte van het Belgische voetbal", vertelt Siani aan Voetbalkrant.com.

De ex-speler van Anderlecht, STVV, Zulte Waregem, Oostende en Antwerp speelde meer dan 200 wedstrijden in onze hoogste klasse. Vooral de band met KV Oostende, waarvoor hij van 2013 tot 2018 voetbalde, is hecht. "Ik heb in het begin van het seizoen de wedstrijd tegen Club Brugge in het stadion gezien. Toen al werd duidelijk dat het een lang en zwaar seizoen ging worden voor KVO. Ze beschikken er nu eenmaal over een heel smalle kern. En ook de instabiliteit naast het veld valt toch niet te onderschatten", aldus Siani.

Desondanks gelooft de Kameroener in een goede afloop voor de Kustboys. "Het doet pijn om KV Oostende zo te zien ploeteren. Maar dat is nu eenmaal voetbal. Maar ik blijf supporteren voor deze club. Zondag is een finale voor KV Oostende en ze gaan het halen. Oostende zakt niet!"

"Terugkeer behoort tot de mogelijkheden"

Dit seizoen nog supporter, volgend seizoen terug speler van KVO? "Dat behoort zeker tot de mogelijkheden, ik sta er voor open. Maar een transfer hangt niet enkel van mij af. Ook de clubs moeten een akkoord vinden. Deze club heeft heel veel gedaan voor mij, en dat ben ik niet vergeten", besluit Siani, die in 2017 de Africa Cup won met Kameroen.