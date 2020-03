Zit Dury op de wip bij Essevee? Zulte Waregem komt met extra uitleg na kritische persmededeling van gisteren

Zulte Waregem kreeg afgelopen zaterdag een 7-0-pandoering op het veld van RSC Anderlecht. De fusieclub voelde zich genoodzaakt om een persmededeling op te stellen. Sommigen zagen er zelfs kritiek op Francky Dury in.

Voor alle duidelijkheid: ook Francky Dury heeft de voorbije weken fouten gemaakt. Maar Zulte Waregem zet de coach - die een tienjarig contract heeft aan de Gaverbeek - een dag later wel uit de wind.

"We gaan de rit samen uitzingen", sluit Carl Ballière een ontslag uit in Het Laatste Nieuws. "De tekst is in overleg met Dury verstuurd. We brachten de laatste weken te weinig voor een ploeg met ons talent.