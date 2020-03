KBVB stuurt Boucaut de wei in voor levensbelangrijk duel in de strijd om Play-Off 1

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie staat er voor een aantal ploegen nog flink wat op het spel. De KBVB, die voortaan door het leven gaat als Royal Belgian FA, heeft de scheidsrechters voor speeldag 30 bekendgemaakt.

Alle ogen zijn zondagavond omstreeks 18u natuurlijk gericht op de Luminus Arena. KRC Genk heeft aan één puntje genoeg om met het laatste ticket voor Play-Off 1 aan de haal te gaan, ten koste van KV Mechelen.

Ref Alexandre Boucaut is aangewezen om alles in goede banen te fluiten in de Luminus Arena. Onderaan het klassement is er ook nog degradatiespanning bij de wedstrijden Cercle Brugge-KV Oostende en KAA Gent- Waasland Beveren.

Nicolas Laforge mag de partij in Jan Breydel gaan leiden terwijl Lothar D'Hondt naar de Ghelamco Arena wordt gestuurd.