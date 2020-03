Bijzonder goed - en onverwacht - nieuws voor Club Brugge in aanloop naar de bekerfinale

Club Brugge leeft op hoop. Met een beetje geluk kan Philippe Clement rekenen op zijn sterkste ploeg tegen Antwerp. Zowel Emmanuel Dennis als Ruud Vormer staan verder in hun revalidatie dan verwacht.

Vormer kan al stevig doorlopen en heeft steeds minder last van zijn knie. Normaal gezien doet hij deze week al de groepstrainingen mee. De wedstrijd in Eupen komt nog te vroeg, maar voor de bekerfinale zou hij in principe klaar moeten zijn. Dat is een stevige opsteker voor Club, want de eerste prognose was vier tot zes weken out.

En zelfs Emmanuel Dennis maakt kans om erbij te zijn. Volgens HLN revalideert hij op eigen initiatief in Dubai. Hij heeft daar intussen al zoveel vordering gemaakt dat hij mogelijk ook in aanmerking komt. Iets waar ze bij Club niet op gerekend hadden.