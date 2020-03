Geen interlands tegen Portugal en Zwitserland voor de Rode Duivels, Qatar blaast het toernooi af

Op 27 (Portugal) en 31 (Zwitserland) maart stonden er voor de Rode Duivels twee oefeninterlands op het programma in het kader van het Qatar Airways Internationaal Toernooi. De Rode Duivels hebben inmiddels gecommuniceerd dat ze vanuit Qatar het bericht hebben gekregen dat het toernooi door de wereldwijde situatie (coronavirus) niet zal doorgaan.

Geen interlands dus tegen Cristiano Ronaldo en Xherdan Shaqiri voor de nationale ploeg. Wat er in de plaats van de oefenmatchen komt is nog niet duidelijk.

We just received the info from Qatar that due to the current situation worldwide the Qatar Airways International Tournament will have to be cancelled.