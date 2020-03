Heeft Franky Van der Elst nog een toekomst bij Oostende? "Heb er mijn vragen bij of ik mag blijven"

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Zo gaat dat in het leven en dus ook in het voetbal. De kustploeg staat op het punt om overgenomen te worden en dus stelt assistent-trainer Franky Van der Elst zijn toekomst bij de club in vraag.

Franky Van der Elst is assistent-trainer onder Adnan Custovic en T2 Franck Berrier. Custovic is al de derde trainer die 'the Fox' bij de kustploeg ziet passeren. KVO staat op de voorlaatste plaats en heeft op de slotspeeldag tegen Cercle Brugge aan een punt genoeg.

"Die match is nu het belangrijkste voor ons", legde hij uit in de studio van Proximus Sports, waar hij aanwezig was als analist. Daar werd ook naar zijn toekomst en naar de nieuwe investeerders van KVO gevraagd. "Ik lig nog een jaar onder contract, maar of ik volgend seizoen ook nog bij de club zal zitten, daar heb ik toch mijn vragen bij."

"Als er nieuwe bazen komen volgt er doorgaans een opkuis", besloot hij. Van der Elst werd in juli 2018 aangesteld en was assistent onder Verheyen, Broos, Ingebrigtsen, Van Wijk en nu Custovic.