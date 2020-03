Analist Snelders vindt het "logische beslissing", maar...: "Nu nog niet volledig stoppen" en "Belangrijk dat reguliere competitie wordt afgewerkt"

We zitten momenteel in een niet eerder meegemaakte situatie. De onduidelijkheid over wat er met de play-offs gaat gebeuren, regeert. Analist Eddy Snelders vindt het alvast logisch dat de wedstrijden dit weekend zonder publiek gespeeld worden. "En dan even afwachten hoe het evolueert..."

Snelders vindt ook dat die beslissing al eerder had mogen genomen worden. "Als je ziet wat er in de buurlanden gebeurt, had dit vroeger beslist kunnen worden", vindt hij. "Ook het uitstellen van de bekerfinale is logisch, want daar heb je nog wel wat tijd voor om die opnieuw in te plannen."

"Het is wel belangrijk voor mij dat we de reguliere competitie kunnen afwerken achter gesloten deuren. Als er daarna nog een drastischere beslissing moet genomen worden, kan je altijd teruggrijpen naar de huidige stand. Dan moeten de oude formules maar van onder het stof gehaald worden. Die kunnen in zo'n situatie toegankelijk en aanvaardbaar worden. Dan heb je een kampioen en Europese plaatsen. Nadien kan je nog zien voor het Europees ticket voor de bekerwinnaar."

Nog niet stoppen

Het voorstel van Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, vindt Snelders voorlopig wat kort door de bocht. Allijns wil gewoon stoppen met de competitie. "Tja, als je play-off 2 speelt en er geen financieel gewin op het spel staat, is dat natuurlijk wat makkelijker op te zeggen. Als het verder uitdijnt, heb je nu toch drie-vier weken om af te wachten. Je kan zelfs nog iets opschuiven met die play-offs."

De pandemie-uitbraak houdt nu wel iedereen bezig. "Dit gaat niet enkel over voetbal. Zowel economisch, maatschappelijk, sportief,... zitten we in een crisissituatie. Een oorlogssituatie zonder oorlog."