L'Équipe ziet het niet goedkomen: 'UEFA wil het EK verzetten naar 2021'

Terwijl er in België beslist werd over de te nemen maatregelen in tijden van het coronavirus wordt er ook op Europees niveau druk vergaderd. Een van de gespreksthema's: Euro 2020.

Euro 2020 zou wel eens Euro 2021 kunnen worden. De UEFA roept een vergadering met alle belangrijke partijen (spelersvakbond, nationale competities, ...) bij elkaar. Daarin zou UEFA, volgens de informatie van de Franse sportkrant l'Équipe, de Europa League en de Champions League uitstellen. Ook het EK zou volgens l'Équipe worden uitgesteld... naar 2021. De idee daarachter is om de twee Europese bekertoernooien op een normale manier te kunnen afwerken, zonder in het vaarwater van het EK (12 juni - 12 juli) te komen. Een bijkomend probleem... er zal stevig met de FIFA onderhandeld moeten worden, want in de zomer van 2021 vindt er een groot WK voor clubteams plaats.